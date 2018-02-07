CAS рассмотрит апелляцию ещё 15 российских спортсменов и тренеров на недопуск МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию 15 российских спортсменов и тренеров на решение Международного олимпийского комитета отказать им в приглашении на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.