CAS рассмотрит апелляцию ещё 15 российских спортсменов и тренеров на недопуск МОК

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию 15 российских спортсменов и тренеров на решение Международного олимпийского комитета отказать им в приглашении на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Речь идёт о спортсменах и тренерах, которые получили от комиссии МОК отказ 5 февраля. В список входят лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и другие.

CAS примет решение в ближайшее время.

Ранее стало известно, что CAS начал рассматривать апелляцию 32 других спортсменов.

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