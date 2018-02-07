CAS рассмотрит апелляцию ещё 15 российских спортсменов и тренеров на недопуск МОК
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию 15 российских спортсменов и тренеров на решение Международного олимпийского комитета отказать им в приглашении на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Речь идёт о спортсменах и тренерах, которые получили от комиссии МОК отказ 5 февраля. В список входят лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина и другие.
CAS примет решение в ближайшее время.
Ранее стало известно, что CAS начал рассматривать апелляцию 32 других спортсменов.
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