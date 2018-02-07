CAS начал заседание по делам не приглашённых на ОИ-2018 россиян
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приступила к рассмотрению апелляции 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заседание началось в офисе организации в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что атлеты из России подали иск в связи с недопуском к ОИ и дискриминацией по принципу гражданства.
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