CAS начал заседание по делам не приглашённых на ОИ-2018 россиян

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Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приступила к рассмотрению апелляции 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заседание началось в офисе организации в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что атлеты из России подали иск в связи с недопуском к ОИ и дискриминацией по принципу гражданства.

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