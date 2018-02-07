CAS начал заседание по делам не приглашённых на ОИ-2018 россиян

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приступила к рассмотрению апелляции 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.