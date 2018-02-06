Атлеты из России подали иск в связи с недопуском к ОИ и дискриминацией по принципу гражданства
- Reuters
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd.
Отмечается, что 32 российских атлета требуют срочно обязать МОК допустить их к Олимпиаде. В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер применённых критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОИ-2018.