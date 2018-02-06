Атлеты из России подали иск в связи с недопуском к ОИ и дискриминацией по принципу гражданства

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RT
Российские спортсмены, которые не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) к Играм 2018 года в Пхёнчхане, подали на организацию в суд первой инстанции трибунала Лозанны.
Атлеты из России подали иск в связи с недопуском к ОИ и дискриминацией по принципу гражданства
  • Reuters

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd.

Отмечается, что 32 российских атлета требуют срочно обязать МОК допустить их к Олимпиаде. В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер применённых критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОИ-2018.

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