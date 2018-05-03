В РФС решат проблему возможного недопуска российских журналистов к финалу ЛЧ

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анюхин прокомментировал информацию о том, что российских журналистов, которые посещали Крым, могут не допустить к финалу Лиги чемпионов в Киеве.

«Мы об этом пока ничего не знаем и подобной информации не получали. Как только появится какая-то конкретика в данном вопросе, сообщим. Однозначно будем уточнять этот вопрос. Но РФС, конечно, не имеет к аккредитациям на финал Лиги чемпионов никакого отношения. Турнир проводит УЕФА, и они составляют списки журналистов, допущенных на матч», — сказал Анюхин в беседе с корреспондентом RT.

Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что побывавших в Крыму российских журналистов не допустят к финалу футбольной Лиги чемпионов.