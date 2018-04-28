«Надеялись, но всё зря»: украинский борец разочарован запретом выступать на чемпионате Европы в России

Украинский борец Жан Беленюк до последнего отстаивал право участвовать в чемпионате Европы, который пройдёт в России, однако его усилия оказались напрасными: выступать в Каспийске спортсмену запретили. Об этом серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 написал на своей страничке в социальной сети. Он отметил, что потратил «массу сил, времени, нервов и здоровья», чтобы подготовиться к турниру, но «политическая конъюнктура» не позволила его планам реализоваться. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили назвал намерения Киева бойкотировать турнир «неоправданно глупым шагом».

«Внутри скребут кошки»

О том, что украинские борцы, скорее всего, не приедут на чемпионат Европы в Каспийске, стало известно от главной звезды команды Жана Беленюка. Серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро опубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором заявил, что ему запретили ехать на первенство континента.

«К сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что всё было зря…» — написал Беленюк.

Спортсмен отметил, что после запрета на поездку в Каспийск на душе у него «скребут кошки».

«В будущем всё поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это бывало неоднократно, но никто не вернёт спортсменам их молодость и возможность, будучи молодыми и сильными, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри скребут кошки. Мужчины должны уметь порой скрывать свои истинные эмоции», — добавил Беленюк.

Борец и ранее выступал против бойкота чемпионата Европы и напоминал, что в результате подобного шага украинские атлеты могут также лишиться возможности поехать на чемпионат мира и Олимпийские игры, так как отбор на эти турниры осуществляется в том числе и через первенство континента.

«В борьбе немного другая система — не рейтинговая, как в фехтовании или биатлоне. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. А это очень плохо — теряется целый год. В итоге мы можем не отобраться даже на Олимпийские игры», — приводил слова Беленюка XSport.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk) 27 Апр 2018 в 12:09 PDT

В России на возможный бойкот турнира с украинской стороны ответили с сожалением. Президент Федерации спортивной борьбы (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что для делегации из соседней страны на чемпионате были бы созданы все необходимые условия, а также отметил, что болельщиков расстроит отсутствие Беленюка.

«Для нас, международной федерации и России, это серьёзнейшее разочарование. Публика в Каспийске хотела увидеть воочию блистательного спортсмена Жана Беленюка, порадоваться, попереживать за него, отдать должное его мастерству. Этот неоправданно глупый шаг сложно комментировать. Если запрет является правдой, мы разочарованы», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

В данной ситуации украинские борцы могут не просто лишиться возможности съездить в Каспийск, но рискуют попасть под серьёзные санкции со стороны Объединенного мира борьбы (UWW), в котором к политическим бойкотам относятся крайне негативно. В частности, украинская Ассоциация спортивной борьбы может быть дисквалифицирована сроком до трёх лет, что поставит под угрозой участие местных борцов в Олимпийских играх.

Споры об указах

Напомним, за пару месяцев до турнира участие в нём украинских борцов казалось практически невозможным. В марте в стране был принят указ о запрете местным спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории России. Документ был подписан министром спорта Украины Игорем Ждановым. При этом в Украине планировали обратиться напрямую в UWW с просьбой разрешить участие команде в чемпионате мира 2018 года, не принимая участия в чемпионате Европы.

Однако в середине апреля в Ассоциации спортивной борьбы Украины заявили, что «проведут опрос среди членов сборных команд» и всё же представят заявку для участия в чемпионате Европы. В ассоциации объяснили свои действия желанием минимизировать риски, «ожидающие спортивную борьбу Украины из-за её неучастия в ЧЕ», а также готовностью соответствовать принципам олимпизма, положениям Олимпийской хартии и Объединённого мира борьбы.

Также в Ассоциации объяснили, что 11 апреля был выпущен новый приказ, согласно которому запрет на участие в турнирах в России оказался фактически отменён. При этом запрещается финансирование таких поездок за счёт государственного бюджета.

«В соответствии с приказом Министерства молодёжи и спорта Украины по № 1554 от 11.04.2018 года, утратил силу Приказ № 1065, от 14.03.2018 года, который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации. В то время как приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета», — гласил текст заявления федерации.

Казалось, вопрос решён положительно. Но спустя несколько дней министр Жданов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором разъяснил, что новый приказ не отменяет старого, а лишь дополняет его.

«Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории России. Подчёркиваю — сути это решение не меняет», — написал Жданов.

Он также отметил, что руководимое им министерство по-прежнему выступает категорически против поездок украинских спортсменов в Россию.

«Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, вопросы безопасности и другие последствия несут соответствующие федерации и персонально атлеты и тренеры, которые рискуют поехать в Россию. Они об этом предупреждены», — добавил министр.

«Не имеет ничего общего с конструктивом»

Дискриминационный для спортсменов указ уже навредил некоторым украинским атлетам.

Также по теме «Будем рады видеть давних добрых друзей»: украинские борцы приедут на ЧЕ в Россию, несмотря на запрет Сборная Украины приедет на чемпионат Европы по борьбе в Каспийске, несмотря на существующий в стране запрет принимать участие в...

Первыми пострадали биатлонисты. Из-за позиции Киева они не смогли полететь на финальный этап Кубка мира в Тюмени, и женская команда в последний момент выпала из первой пятёрки Кубка наций. В итоге в следующем сезоне от страны в гонках КМ смогут стартовать лишь пять биатлонисток вместо шести. У некоторых украинских стреляющих лыжниц решение бойкотировать этап в Тюмени вызвало откровенное недоумение.

«О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, бойкот заключительного этапа с конструктивом не имеет ничего общего», — приводит слова олимпийской чемпионки Сочи Виты Семеренко «Спорт-Экспресс».

Негативно отозвался об указе и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев. Комментируя произошедшее, олимпийский чемпион-2004 не стеснялся в выражениях.

«Мы уже обогнали древних людей по степени идиотизма — ведь они останавливали войны ради спортивных соревнований. А нынешние украинские политики всё делают наоборот. Более уродливых решений я в жизни не встречал! Ребята годами готовились, залечивали травмы, но это никого не интересует. И принимает решение какой-то вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках. Абсолютно политическое решение! Сжигают все мосты, чтобы обрезать любые контакты между братскими народами», — приводит слова Тедеева «Советский спорт».