Мамиашвили назвал «глупым шагом» запретить украинским борцам выступать на ЧЕ в Каспийске

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказал своё мнение о запрете украинским борцам участвовать в чемпионате Европы, который пройдёт в Каспийске.

«Для нас, международной федерации и России это серьезнейшее разочарование. Публика в Каспийске хотела увидеть воочию блистательного спортсмена Жана Беленюка, порадоваться, попереживать, отдать должное его мастерству», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Он заявил, что для украинской делегации, как и для всех участников, были бы созданы все условия для комфортного проживания, питания и выступления.

«Этот неоправданно глупый шаг сложно комментировать. Если (запрет) является правдой, мы разочарованы», — добавил Мамиашвили.

Ранее украинскому борцу греко-римского стиля Жану Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в российский Каспийск.

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