Украинскому борцу не разрешили приехать на чемпионат Европы в Россию

Украинскому борцу греко-римского стиля Жану Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в российский Каспийск, сообщает газета «Известия» со ссылкой на спортсмена.

«Ручаюсь, мы приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме», — цитирует издание слова борца в Instagram. Он отметил, что «до последнего боролся за право» попасть на соревнования.

При этом Беленюк не стал раскрывать детали запрета.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал об условиях на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в Каспийске с 26 апреля по 6 мая.