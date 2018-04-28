Украинскому борцу не разрешили приехать на чемпионат Европы в Россию

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Украинскому борцу греко-римского стиля Жану Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в российский Каспийск, сообщает газета «Известия» со ссылкой на спортсмена.

«Ручаюсь, мы приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме», — цитирует издание слова борца в Instagram. Он отметил, что «до последнего боролся за право» попасть на соревнования.

При этом Беленюк не стал раскрывать детали запрета.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал об условиях на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в Каспийске с 26 апреля по 6 мая.

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