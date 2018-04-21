Борец Карелин: Дагестан — это не только территория поломанных ушей

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал об условиях на предстоящем чемпионате Европы, который пройдёт в Каспийске с 26 апреля по 6 мая.

«Во время чемпионата Европы для всех спортсменов будет организована «борцовская деревня», история которой уникальна. За четыре месяца, под событие, люди взяли кредит и на сорока гектарах создали новый стандарт», — цитирует Карелина официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Он отметил, что в санатории «Каспий» созданы все условия как для проживания, так и для тренировок.

«Утром встал, взвесился, позавтракал, погулял, прошёлся по парку, подышал воздухом, сел в автобус — и через 40 минут ты в зале на соревнованиях. Условия — олимпийские, но деревня — борцовская», — подчеркнул Карелин.

По его словам, Дагестан является уникальной территорией благодаря не только борьбе, но и древнейшей истории, самобытной кухне и прекрасному гостеприимному народу.

«Как я не раз говорил, Дагестан — это не только территория поломанных ушей», — добавил Карелин.

Ранее министр спорта Украины опроверг информацию о снятии запрета на участие в соревнованиях в России.