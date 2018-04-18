Министр спорта Украины опроверг информацию о снятии запрета на участие в соревнованиях в России

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что установленный ранее запрет на участие спортсменов в любых соревнованиях, проводимых на территории России, не отменён.

«Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории России. Подчёркиваю — сути это решение не меняет», — написал Жданов в своём Facebook.

Он отметил, что министерство не изменило своей позиции и выступает категорически против участия сборных команд в любых соревнованиях в России.

«Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, вопросы безопасности и другие последствия несут соответствующие федерации и персонально атлеты и тренеры, которые рискуют поехать в Россию. Они об этом предупреждены», — добавил министр.

Ранее Ассоциация спортивной борьбы Украины выступила с заявлением по поводу выступления на ЧЕ в России.