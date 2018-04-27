«Не видел, как российские спортсмены принимали «Дюшес»: Родченков не смог подтвердить свои заявления о допинге в РФ

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков признался, что лично никогда не давал стимулирующий коктейль «Дюшес» российским спортсменам и не видел, как они его употребляют. Об этом он заявил в ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. По мнению депутата Государственной думы Дмитрия Свищёва, такие признания — очередное доказательство того, что допинговые скандалы вокруг Москвы сфабрикованы. Юрист Артём Пацев выразил надежду, что новые заявления Родченкова повлияют на ход расследования в отношении атлетов.

Новые признания Родченкова

За последние два года Григорий Родченков успел отметиться множеством скандальных заявлений, которые якобы доказывали использование запрещённых препаратов российскими атлетами, а также подтверждали существование государственной системы поддержки допинга в России. Именно на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории был сформулирован доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, который нанёс спорту России огромный ущерб.

При этом доводы Родченкова не возымели должного эффекта на Спортивный арбитражный суд (CAS), который в феврале оправдал 28 российских спортсменов и вернул им медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Тогда решение CAS вызвало недовольство со стороны Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета, выразивших намерение оспаривать вердикт.

Мотивировочные части решения CAS по делам атлетов пришлось ждать почти три месяца, однако в них были представлены подробности, которые могут изменить ход всего расследования в отношении российского спорта. В частности, в обосновании вердикта по делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова содержались признания Родченкова в том, что он лично не давал атлетам свой известный допинговый коктейль.

«По словам доктора Родченкова, присутствие спортсменов в списке «Дюшес» говорит о том, что они находились «под программой защиты» и, следственно, получали право на использование допингового коктейля. Однако он также подтвердил, что лично никогда не давал коктейль «Дюшес» ни одному атлету и не видел, как они его употребляли», — говорится в документах.

Кроме того, информатор заявил, что лично не присутствовал при каких-либо манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. В частности, он не видел, чтобы они сдавали допинг-офицерам специально заготовленную чистую мочу.

Руководствуясь этим признанием Родченкова, CAS назвал «непроверенной» информацию об использовании российскими спортсменами допингового коктейля и отказался рассматривать это как улику в отношении атлетов.

Также Родченков рассказывал, что Зубков презентовал сотруднице Олимпийского комитета России (ОКР) Ирине Родионовой бриллиантовые серёжки и ожерелье за помощь в выступлении на Играх в Сочи. Однако предоставить подарок суду бывший глава Московской антидопинговой лаборатории не смог, сославшись на то, что Родионова отказалась расставаться с драгоценностями.

Кроме того, помимо Родченкова, на суде выступал Макларен, на протяжении двух лет выражавший уверенность в употреблении россиянами запрещённых препаратов. Однако на слушаниях он был менее категоричен.

«В своём докладе я не утверждал, что некоторые российские спортсмены участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли это делать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила», — сказал глава независимой комиссии WADA.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен

globallookpress.com

Также он рассказал, что причиной поверить в слова Родченкова послужил факт, что тот находился под программой защиты свидетелей и очень боялся, что может быть депортирован из США в случае предоставления недостоверной информации.

«Это была серьёзная причина для того, чтобы счесть его слова надёжными», — объяснил Макларен.

Во время перекрёстного допроса канадец заявил, что не знает, выступали ли спортсмены из списка «Дюшес» на Играх в Сочи, а также не в курсе, какие именно атлеты участвовали в допинговой схеме. Кроме того, он признался, что не проверял показания атлетов, записи с камер видеонаблюдения в допинговой лаборатории Олимпиады, а также не видел оригиналы дневников Родченкова.

«Попытка дискредитировать Россию»

На данную информацию отреагировали в Государственной думе. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв выразил мнение, что заявление Родченкова должно стать поводом для прекращения расследования в отношении российского спорта.

«Теперь пелена спала, и все убедились, что допинговые скандалы были сконструированы искусственно. Разоблачения были полностью придуманы, а сумасшествием Родченкова удачно воспользовались на Западе с тем, чтобы попытаться дискредитировать Россию. CAS признал, что все доводы Родченкова — плод его воспалённого воображения. Это доказывает, что никакого отношения к спорту данный деятель не имеет, а все его выдумки политически мотивированы. Родченков как явление — это политический заказ Запада, направленный против России», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко полагает, что персона Родченкова не достойна внимания со стороны общественности.

«Я думаю, что не надо вообще на него реагировать — слишком много для него чести: мы идём своим путем, мы пойдём дальше. Сейчас неделю будет шум по поводу этого ничтожества. Зачем это делать? Он для нас понятный, неинтересный, жалкий продукт. Мы идём своим путем, мы строим своё олимпийское движение в том ключе, в котором мы его вели, единственное — более осторожно, тщательно подбираем кадры, и ведём всю документацию», — цитируют Онищенко СМИ.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина согласилась с Онищенко, отметив, что в будущем необходимо тщательнее подходить к подбору кадров.

«Что-то говорить про больного и нечестного человека даже не хочется. Тут есть вопрос к организации, которая его нанимала. Там должны были понимать, во-первых, что это очень серьёзная работа, а, во-вторых, работа с определённым секретом. С допуском, по крайней мере», — заявила Роднина ФАН.

Она также выразила мнение, что в Госдуме вряд ли будут предприняты какие-то шаги на основании данных слов доктора.

«МОК — неправительственная организация, и всячески стоит на том, чтобы никакие государственные структуры в её работу не вмешивались», — добавила Роднина.

Спортивный юрист Артём Пацев считает, что слушания в CAS станут отправной точкой в борьбе за восстановление российского спорта.

«Его слова давно должны были подвергнуть сомнениям, просто он впервые дал показания не журналистам или в закрытом режиме профессору Ричарду Макларену, а в открытом процессе. В этом ничего особенного, все доказательства, какие бы они ни были, в судебных разбирательствах оцениваются с учётом позиций обеих сторон и других свидетельств. Получается, что доказательств, которые он предоставил, было недостаточно — кроме слов, они ничем не подтверждались. Эта ситуация повлияет на дальнейшее восстановление чести и достоинства спортсменов, потому что появился хоть какой-то объективный подход к тому, что сказано Родченковым и потом повторено Маклареном. Надеюсь, что дальше будут такие же объективные и состязательные процессы, а не просто рассказы о том, что всё проверено, надо верить, поскольку они не вызывают обоснованных сомнений», — заявил ТАСС Пацев.