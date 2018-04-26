Родченков никогда не видел, как российские спортсмены употребляли допинговый коктейль его разработки

Во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что никогда не видел, как российские спортсмены употребляли так называемый допинговый коктейль «Дюшес» его разработки.

Об этом сообщает официальный сайт CAS.

По словам Родченкова, он никогда не занимался распространением коктейля среди спортсменов и не видел, чтобы российские атлеты или тренеры получали инструкции по его применению.

Кроме того, информатор заявил, что лично не присутствовал при каких-либо манипуляциях с допинг-пробами отечественных спортсменов — в частности, он не видел, чтобы они сдавали допинг-офицерам специально заготовленную чистую мочу.

Ранее адвокат Родченкова проанонсировал новые расследования в отношении спортсменов, якобы нарушавших антидопинговые правила.