Родченков никогда не видел, как российские спортсмены употребляли допинговый коктейль его разработки
Об этом сообщает официальный сайт CAS.
По словам Родченкова, он никогда не занимался распространением коктейля среди спортсменов и не видел, чтобы российские атлеты или тренеры получали инструкции по его применению.
Кроме того, информатор заявил, что лично не присутствовал при каких-либо манипуляциях с допинг-пробами отечественных спортсменов — в частности, он не видел, чтобы они сдавали допинг-офицерам специально заготовленную чистую мочу.
Ранее адвокат Родченкова проанонсировал новые расследования в отношении спортсменов, якобы нарушавших антидопинговые правила.