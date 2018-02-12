«Агент-сантехник» и «мышиная нора»: Родченков рассказал американскому телеканалу, как происходила подмена допинг-проб

В интервью американскому телеканалу CBS мужчина, представляющийся информатором WADA, экс-главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, назвал себя создателем допинг-системы, которой пользуются 20 стран. Он рассказал, как заменял «грязные» пробы российских спортсменов на «чистые». В этом ему якобы помогал сотрудник ФСБ, работавший под прикрытием сантехника. Сами же манипуляции, как утверждает гость телеканала CBS, якобы проводились через замаскированную дырку в стене — «мышиную нору». Кроме того, информатор заявил, что ему угрожает опасность. Перед тем как принять участие в съёмках, он надел бронежилет и изменил внешность.

В популярной программе «60 минут» на американском телеканале CBS показали интервью с мужчиной, который представляется бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории, информатором WADA Григорием Родченковым. Перед эфиром он потребовал себя загримировать и выдать ему бронежилет, так как его жизнь якобы находится в опасности.

«Эти меры были приняты из соображений безопасности. Есть информация, что моя жизнь в опасности, и мы предприняли все необходимые шаги», — заявил собеседник CBS.

«Месть Кремля»

Главным же заинтересованным лицом в его смерти он назвал президента России Владимира Путина. «Враги Путина умирают даже на территории США», — добавил он.

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Столь пристальное внимание, которое российский лидер якобы проявляет к его персоне, информатор WADA объяснил своей предыдущей деятельностью. По его словам, свои допинговые махинации он проводил якобы с «непосредственного разрешения» главы государства, который передавал указания через экс-министра спорта Виталия Мутко.

«Мутко рассказывал мне, что Путин постоянно беспокоился о том, как идёт подготовка, есть ли какие-то проблемы, не нужна ли ещё какая-то поддержка. Это правда, что я мог рассчитывать на что угодно благодаря тому, что Мутко был связующим звеном между мной и Путиным», — отметил человек, назвавшийся Родченковым.

Он считает себя основателем «порочной системы» по обходу допинг-контроля. По его словам, сейчас ею пользуются два десятка стран, в связи с чем не стоит рассчитывать на справедливые состязания во время Олимпийских игр.

«Да, можно верить, что Олимпийские игры когда-нибудь снова будут чистыми, но сложно бороться с природой человека. Это наши грехи. Спорт здесь ни при чём. Есть 10-15% людей, которые неисправимы. С этим ничего не поделаешь. Они мошенники от природы. Сколько стран используют допинг? Более 20. Без сомнения. Сам я сожалею, что создал эту порочную систему. Сейчас она прекрасно работает», — отметил собеседник CBS.

Операция «пробирка»

Поделился он и воспоминаниями о том, как менял пробы. Информатор заявил, что в этом ему активно помогал «агент ФСБ», некто Евгений Блохин, работавший в лаборатории под прикрытием сантехника.

«Проникнуть в помещение, которое предназначалось для хранения образцов, было невозможно через дверь. Камеры расположены с обеих сторон. Как только ты касаешься, сразу срабатывает сигнал тревоги, а охрана контролирует всю лабораторию. Евгений Блохин был водопроводчиком — это если называть его профессию официально. Он занимался «прочисткой». У него были все документы», — утверждал мужчина.

Дыра, через которую якобы проводились махинации

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Все манипуляции, по его утверждению, проводились через дырку в стене, так называемую мышиную нору. Агент якобы получал через неё пробирки и шёл прямиком в секретную лабораторию разведки, которая располагалась «по соседству». Там уже, по словам информатора, сидели эксперты из ФСБ, которые обладали технологией вскрытия колб.

«Гении. Никогда не видел, как это происходило. Наблюдал лишь один и тот же фокус: закрытая пробирка превращалась в открытую. Мошенничество было в промышленных масштабах», — заявил Родченков.

Ум за разум

По мнению почётного президента ОКР Леонида Тягачёва, все утверждения Родченкова — следствие его нездоровья.

«Это трёп. То, что он — нехороший человек, знают все спортсмены. Что делать, если он больной человек. Дай бог ему здоровья, чтобы он поправился и мозги у него встали на место. То, что происходит, — не от большого ума. Нельзя обижать спортсменов», — заявил RT Тягачёв.

В свою очередь, экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв отметил, что Родченков уже никому не нужен, поэтому его опасения за жизнь странны.

«То, что он говорил, — сумасшедший дом, конечно. Мне кажется, что Родченков уже ушёл из темы спорта и дискуссий о спорте. То, что он мог, он уже сделал. Сейчас он уже просто зарабатывает деньги на своём предательстве», — заявил Балахничёв.

Словесный поток и деньги сочувствующих

На Западе полагают, что Родченков не в состоянии работать. Для него на одной из краудфандинговых платформ был организован сбор средств.

С августа 2017 года фонд Fair Sport («Честный спорт») собрал для Родченкова более $30 тыс. Один из пользователей перечислил в поддержку информатора $5000.

В России экс-главе московской антидопинговой лаборатории грозит уголовное преследование сразу по нескольким делам. В частности, его подозревают в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб. Помимо этого в декабре прошлого года прокуратура возобновила дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Изначально оно было возбуждено в 2011-м в отношении его сестры, которую подозревали в торговле анаболическими стероидами.