«По очевидным причинам работать не может»: как в США собирают деньги информатору WADA Родченкову

На одной из крупных краудфандинговых платформ пользователи пожертвовали почти $30 тыс. на «питание, жильё и юридическую помощь» экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Сбор средств организовал некоммерческий фонд Fair Sport, зарегистрированный в США и Великобритании. RT рассказывает, как с помощью частных инвестиций на Западе финансируют информаторов.

Сбор средств для Родченкова на известной краудфандинговой платформе Gofundme начался ещё в августе прошлого года. Однако в России о кампании стало известно только сейчас, к тому же активному притоку средств способствовали недавние скандальные события вокруг российского спорта.

На момент публикации для экс-главы Московской антидопинговой лаборатории собрано уже почти $30 тыс. Любопытно, что $200 перечислил пользователь под ником Брайан Фогель — полный тёзка режиссёра и сценариста фильма «Икар» о допинге в России, главным героем которого стал Родченков. В основном, пользователи жертвуют химику до $50, но некоторые переводят $100—200, а один из них не пожалел для Родченкова $5000.

В комментарии, сопровождающем краудфандинговую кампанию, главному идеологу доклада Ричарда Макларена, который на родине является фигурантом нескольких уголовных дел, дана весьма лестная оценка.

«В «Икаре» Родченков предстал весёлым, умным и мужественным человеком, несмотря на то, что он сыграл ключевую роль в допинговых программах, которые поддерживали российские власти. До того, как он претворил в жизнь допинговую схему на Олимпиаде в Сочи, власти страны отправили его в психиатрическую клинику, лишив его свободы и накачивая его препаратами.

Затем его выпустили с условием, что он мошенническим путём организует сложную допинговую схему, чтобы Россия завоевала больше золотых наград в Сочи. Когда разразился скандал и он понял, что его жизнь в опасности, он бежал в США, где стал одним из самых главных разоблачителей в истории мирового спорта», — говорится в описании, которое, впрочем, представляет весьма специфический взгляд на события.

Отмечается, что в настоящий момент экс-глава Московской антидопинговой лаборатории находится в незавидном положении.

«По очевидным причинам Родченков не может работать, а его счета растут. Его жизнь в опасности, ему необходимо питание и жильё. Кроме того, ему нужны деньги, чтобы оплачивать работу юристов», — говорится в тексте.

В действительности никаких данных о благосостоянии Родченкова нет. Его место проживания засекречено, и даже на недавних заседаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), который рассматривал дело российских атлетов, беглый химик выступал без видеосвязи.

В конце прошлого года в распоряжении российского телеканала НТВ оказалось видеозапись, на которой человек, похожий на информатора WADA, рассказывает о себе. На ней он не жаловался на жизнь и утверждал, что в США у него есть квартира с оплаченной арендой, работа и хороший автомобиль.

«Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растёт, несмотря на то, что мой бюджет пришёл в истощение. Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет», — приводит слова Родченкова НТВ.

«Никому не нужны»

Сбор средств для Родченкова организовал фонд Fair Sport («Чесный спорт»), который был создан весной прошлого года в Великобритании и США, чтобы помогать информаторам WADA. По информации СМИ, с помощью некоммерческого фонда Всемирное антидопинговое агентство спонсирует своих осведомителей.

При создании Fair Sport отмечалось, что он будет существовать только за счёт частных пожертвований. Идейные вдохновители фонда, среди которых четырёхкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Норвегии Юхан-Улаф Косс, планировали только в 2017-м привлечь $3—5 млн.

«Большинство крупных допинговых скандалов начиналось именно с информаторов, которые рисковали жизнью. Но после того, как в деле ставилась точка, они, как правило, оказывались никому не нужны и оставались изолированными», — объяснял The New York Times Косс.

При этом отмечалось, что Fair Sport не будет самостоятельно заниматься допинговыми расследованиями, а будет плотно сотрудничать c WADA.

«Вытащили за границу»

Родченков продолжает распространять информацию о якобы существовавшей в России допинг-системе, правда, конкретики в его показаниях становится всё меньше. Так, несколько дней назад журналист Хайо Зеппельт опубликовал запись телефонного разговора с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории. Человек, с голосом похожим на Родченкова, рассказал немецкому репортёру, что президент России Владимир Путин якобы знал о применении отечественными спортсменами запрещённых препаратов.

«Конечно, это всё шло с самого верха, от президента. Только глава государства может заставить ФСБ заняться этим специфическим делом. Я уверен, что Владимир Путин узнавал все подробности от Виталия Мутко. Последний сам мне говорил, что президент России знает обо мне», — заявил спикер.

Путин резко прокомментировал разоблачения информатора:

«Вцепились в этот мельдоний — а потом не знали, что с этим делать. Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его за границу. У человека явно проблемы с законом — он же говорит, что занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить. Вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией. У него были попытки суицида, о чём он рассказывает. Но, дай бог ему здоровья, пускай он поправится. Но это же о чём-то говорит, о проблемах. И всё основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще по жизни?»

Между тем адвокат Родченкова Джим Уолден ещё в конце прошлого года предупреждал о грозящей его клиенту смертельной опасности.

«Я выступил с предложением, как МОК остановить эту кампанию против доктора Родченкова — потребовать, чтобы Россия прекратила преследования. Они отказали мне наотрез — МОК не собирается предпринимать никаких действий в отношении России в связи с её ответными действиями в отношении Родченкова. Интересно, почему же?» — приводит слова Уолдена издание Inside the Games.

В России Родченкову грозит лишь уголовное преследование сразу по нескольким уголовным делам, в частности его подозревают в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб. Кроме того, в декабре прокуратура возобновила дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Изначально оно было возбуждено в 2011-м против его сестры, которую подозревали в торговле анаболическими стероидами. В доме у самого Родченкова тогда прошли обыски, после чего он, по его собственным словам, пытался свести счёты с жизнью.