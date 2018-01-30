Путин: обвинения против российских спортсменов основаны на показаниях «придурка» Родченкова

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова придурком, отметив странным тот факт, что обвинения в адрес России основываются именно на его показаниях.
Путин: обвинения против российских спортсменов основаны на показаниях «придурка» Родченкова
  • Владимир Путин
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Вцепились в этот мельдоний, потом не знали, что с этим делать. Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (за границу. — RT). У человека явно проблемы и с законом — он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией. У него были попытки суицида, о чём он рассказывает. Но дай бог ему здоровья, пускай он поправится. Но это же о чём-то говорит, о проблемах. И всё основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще по жизни?» — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

RT ведёт трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что на немецком телеканале ARD вышел новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге. В нём приводится интервью человека, голос которого похож на голос информатора WADA Григория Родченкова. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru