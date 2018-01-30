Путин: обвинения против российских спортсменов основаны на показаниях «придурка» Родченкова
- Владимир Путин
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Вцепились в этот мельдоний, потом не знали, что с этим делать. Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (за границу. — RT). У человека явно проблемы и с законом — он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией. У него были попытки суицида, о чём он рассказывает. Но дай бог ему здоровья, пускай он поправится. Но это же о чём-то говорит, о проблемах. И всё основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще по жизни?» — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.
RT ведёт трансляцию мероприятия.
Ранее сообщалось, что на немецком телеканале ARD вышел новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге. В нём приводится интервью человека, голос которого похож на голос информатора WADA Григория Родченкова.