Путин: обвинения против российских спортсменов основаны на показаниях «придурка» Родченкова

Российский президент Владимир Путин назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова придурком, отметив странным тот факт, что обвинения в адрес России основываются именно на его показаниях.

«Вцепились в этот мельдоний, потом не знали, что с этим делать. Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (за границу. — RT). У человека явно проблемы и с законом — он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией. У него были попытки суицида, о чём он рассказывает. Но дай бог ему здоровья, пускай он поправится. Но это же о чём-то говорит, о проблемах. И всё основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще по жизни?» — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

RT ведёт трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что на немецком телеканале ARD вышел новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге. В нём приводится интервью человека, голос которого похож на голос информатора WADA Григория Родченкова.