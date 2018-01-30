Песков назвал очередной клеветой слова Родченкова о якобы причастности Путина к ситуации с допингом
«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намёк на то, что это может быть правдой», — сказал Песков.
Он напомнил, что Родченков объявлен в розыск российскими правоохранительными органами и находится в России под следствием.
«Он личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы, скажем так, с достаточно сильной моральной неустойчивостью, которая очевидно не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия», — сказал Песков.
29 января немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков даст интервью телеканалу ARD.