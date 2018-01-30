Песков назвал очередной клеветой слова Родченкова о якобы причастности Путина к ситуации с допингом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал клеветой слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы причастности российского лидера Владимира Путина к ситуации с допингом.

«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намёк на то, что это может быть правдой», — сказал Песков.

Он напомнил, что Родченков объявлен в розыск российскими правоохранительными органами и находится в России под следствием.

«Он личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы, скажем так, с достаточно сильной моральной неустойчивостью, которая очевидно не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия», — сказал Песков.

29 января немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков даст интервью телеканалу ARD.

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