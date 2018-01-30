Адвокат Родченкова удивлён снисходительным отношением МОК к России

Короткая ссылка
Адвокат экс-главы московской лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что удивлён снисходительным отношением Международного олимпийского комитета (МОК) к России, которая не гарантировала безопасность его клиенту.

«Очевидно, что МОК мог бы сказать России, что не снимет отстранение, пока не прекратятся нападки на информаторов, в том числе на доктора Родченкова. Пока этого не произошло, МОК только поощряет Россию продолжать в таком же духе. Мой клиент, возможно, будет вечно бояться за свою жизнь», — сказал Уолден в интервью немецкому телевидению.

Ранее сообщалось, что информатор WADA Родченков заявил об опасении за свою безопасность.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru