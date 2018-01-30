Информатор WADA Родченков заявил, что опасается за свою безопасность

Бывший глава московской лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков затруднился ответить на вопрос о своей безопасности.

«Я каждый день радуюсь, что я жив и занимаюсь любимыми делами. Как я могу быть уверен, что я в безопасности, когда профессиональный киллер может быть где-то рядом?» — заявил Родченков в интервью немецкому телевидению.

Ранее Зеппельт сообщил, что Родченков даст ARD первое интервью после побега в США.