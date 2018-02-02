Пользователи интернета собрали $30 тысяч для Родченкова

Команда FairSport организовала сбор средств для помощи информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову.

На сайте gofundme.com пользователи интернета собрали за шесть месяцев около $30 тыс. для Родченкова. Целью проекта, в котором приняли участие 322 человека, является сбор $500 тыс.

В сети отмечают, что жизненно необходимо помогать тем, кто борется с допингом в спорте, называют Родченкова героем и восхищаются его мужеством.

Ранее сообщалось, что латышский тренер назвал Макларена и Освальда идиотами после оправдания российских спортсменов.