Латышский тренер назвал Макларена и Освальда идиотами после оправдания российских спортсменов

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам.

«Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше», — цитирует Дукурса «Спорт-Экспресс».

Тренер выразил уверенность, что у этого дела ещё будет продолжение, и сравнил его с качелями.

Сын Дукурса Мартинс стал вторым на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, уступив первое место россиянину Александру Третьякову, которого впоследствии признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили награды.

Третьяков стал одним из спортсменов, оправданных CAS 1 февраля.

Ранее Устюгов заявил после решения CAS, что добро всегда побеждает зло.