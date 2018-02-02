Латышский тренер назвал Макларена и Освальда идиотами после оправдания российских спортсменов

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Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить пожизненную дисквалификацию 28 российским спортсменам.
Латышский тренер назвал Макларена и Освальда идиотами после оправдания российских спортсменов
  • Александр Третьяков
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше», — цитирует Дукурса «Спорт-Экспресс».

Тренер выразил уверенность, что у этого дела ещё будет продолжение, и сравнил его с качелями.

Сын Дукурса Мартинс стал вторым на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, уступив первое место россиянину Александру Третьякову, которого впоследствии признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили награды. 

Третьяков стал одним из спортсменов, оправданных CAS 1 февраля.

Ранее Устюгов заявил после решения CAS, что добро всегда побеждает зло.

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