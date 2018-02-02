Латышский тренер назвал Макларена и Освальда идиотами после оправдания российских спортсменов
- Александр Третьяков
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше», — цитирует Дукурса «Спорт-Экспресс».
Тренер выразил уверенность, что у этого дела ещё будет продолжение, и сравнил его с качелями.
Сын Дукурса Мартинс стал вторым на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, уступив первое место россиянину Александру Третьякову, которого впоследствии признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили награды.
Третьяков стал одним из спортсменов, оправданных CAS 1 февраля.
Ранее Устюгов заявил после решения CAS, что добро всегда побеждает зло.