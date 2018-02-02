Устюгов о решении CAS: добро всегда побеждает зло

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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отменить аннулирование результатов на Играх-2014 в Сочи и пожизненные дисквалификации 28 российских спортсменов.

«Добро всегда побеждает зло. Меня переполняют эмоции. Я восхищаюсь всеми ребятами, сумевшими пройти через всё это. Я был свидетелем, как они сражались, тренировались и пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днём. За эту неделю я сам оказался в их положении и честно скажу вам, что почти опустил руки. Сегодня благодаря ребятам я понял, что надо бороться до конца», — написал Устюгов в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что ФЛГР намерена заявить оправданных CAS лыжников на этап Кубка мира в Финляндии.

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