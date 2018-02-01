ФЛГР намерена заявить оправданных CAS лыжников на этап КМ в Финляндии
Для всех нас это радостная новость, что ребята снова могут выступать. Наша команда усилится, и Кубок мира только выиграет от участия наших лыжников. Ребята застоялись, они жаждут попробовать себя на турнирах, побороться и показать, как они готовы», — приводит слова Крянина ТАСС.
Он отметил, что перед этапом мартовским этапом Кубка мира, в Москве пройдут соревнования Континентального кубка, а также специальные соревнования для не допущенных на Игры, где атлеты смогу оценить в какой форме они находятся.
Ранее сообщалось, что FIS сняла временное отстранение с российских лыжников, оправданных решением CAS