ФЛГР намерена заявить оправданных CAS лыжников на этап КМ в Финляндии

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Вице президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил о намерении заявить восьмерых спортсменов, чьи апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS), на этап Кубка мира в финском Лахти.

Для всех нас это радостная новость, что ребята снова могут выступать. Наша команда усилится, и Кубок мира только выиграет от участия наших лыжников. Ребята застоялись, они жаждут попробовать себя на турнирах, побороться и показать, как они готовы», — приводит слова Крянина ТАСС.

Он отметил, что перед этапом мартовским этапом Кубка мира, в Москве пройдут соревнования Континентального кубка, а также специальные соревнования для не допущенных на Игры, где атлеты смогу оценить в какой форме они находятся.

Ранее сообщалось, что FIS сняла временное отстранение с российских лыжников, оправданных решением CAS

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