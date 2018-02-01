FIS сняла временное отстранение с российских лыжников, оправданных решением CAS
Как сообщает пресс-служба FIS, принимая во внимание решение CAS, временное отстранение от соревнований снимается со следующих спортсменов: Евгения Белова, Александра Бессмертных, Никиты Крюкова, Александра Легкова, Натальи Матвеевой, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Максима Вылегжанина.
Отмечается, что все спортсмены смогут принимать участие во всех соревнованиях, проводимых под эгидой FIS.
Ранее сообщалось, что ОКР попросил МОК до 2 февраля направить приглашения на ОИ 15 оправданным спортсменам.