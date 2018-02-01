FIS сняла временное отстранение с российских лыжников, оправданных решением CAS

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) выступила с заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам 39 российских спортсменов.

Как сообщает пресс-служба FIS, принимая во внимание решение CAS, временное отстранение от соревнований снимается со следующих спортсменов: Евгения Белова, Александра Бессмертных, Никиты Крюкова, Александра Легкова, Натальи Матвеевой, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Максима Вылегжанина.

Отмечается, что все спортсмены смогут принимать участие во всех соревнованиях, проводимых под эгидой FIS.

Ранее сообщалось, что ОКР попросил МОК до 2 февраля направить приглашения на ОИ 15 оправданным спортсменам.

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