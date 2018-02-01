Адвокат Родченкова заявил, что чистый спорт умер после решения CAS

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Адвокат экс-главы московской лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS) решение об отмене аннулирования результатов 28 российских спортсменов на Играх-2014 в Сочи.

«Чистый спорт умер. Сегодняшнее решение CAS навсегда останется низшей точкой в целостности спорта. Это решение означает минимальное наказание для некоторых атлетов и позволяет «выйти из тюрьмы бесплатно» большинству», — приводит слова Уолдена The New York Times.

1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

Ранее адвокат российских спортсменов Анна Козьменко высказала мнение, что CAS своим решением дал оценку показаниям Родченкова.

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