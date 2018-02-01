Адвокат: CAS своим решением дал оценку показаниям Родченкова

Адвокат Анна Козьменко, представляющая интересы российских спортсменов на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), высказала мнение, что коллегия арбитров своим решением по апелляциям дала оценку показаниям информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано, и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил. Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям», — приводит слова Козьменко ТАСС.

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.