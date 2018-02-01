Адвокат: CAS своим решением дал оценку показаниям Родченкова
- Григорий Родченков
- globallookpress.com
- © Viktor Chernov/Russian Look
«Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано, и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил. Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям», — приводит слова Козьменко ТАСС.
Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.