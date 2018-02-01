Адвокат: CAS своим решением дал оценку показаниям Родченкова

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Адвокат Анна Козьменко, представляющая интересы российских спортсменов на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), высказала мнение, что коллегия арбитров своим решением по апелляциям дала оценку показаниям информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Адвокат: CAS своим решением дал оценку показаниям Родченкова
  • Григорий Родченков
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov/Russian Look

«Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано, и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил. Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям», — приводит слова Козьменко ТАСС.

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

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