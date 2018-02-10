Лицо информатора: сделал ли Родченков пластическую операцию

Информатор WADA и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сделал пластическую операцию. Об этом в эфире телеканала CBS заявил мужчина, который назвал себя Родченковым, однако при этом совсем на него непохожий. По его словам, внешность пришлось изменить из соображений безопасности. Впрочем, никаких доказательств того, что на экране был сам информатор WADA, нет. Усомнился в этой истории и бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв, который назвал видео фейком.

«Пластическая операция была сделана из соображений безопасности»

После отъезда из США беглого экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова видели лишь единицы, а вся информация о жизни доктора в Соединённых Штатах была тщательно засекречена. И вот теперь в СМИ появилась весьма неожиданная информация. Параллельно со стартом Олимпиады в Пхёнчхане Родченков решил вновь появиться на экране, став гостем программы «60 минут» американского телеканала CBS, которая выйдет в эфир 11 февраля. Вероятно, информатор WADA расскажет зрителям много интересного, но даже первые кадры шоу шокировали зрителей. Дело в том, что мужчина, представившийся Родченковым, оказался на него абсолютно не похож.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории объяснил, что решил сделать пластическую операцию, так как опасается за собственную безопасность. При этом совершенно неясно, для чего тогда Родченков «засветил» свою новую внешность на одном из крупнейших телеканалов США.

«Новый» Родченков действительно не слишком похож на «старого». В первую очередь изменилась форма носа и подбородка. И главное — исчезли усы Родченкова, которые были, пожалуй, главной его отличительной чертой. Впрочем, избавиться от них было проще всего. Над остальным, по словам мужчины, пришлось поработать хирургам.

«Пластическая операция была сделана из соображений безопасности. Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой, и мы приняли все необходимые меры», — цитирует Родченкова CBS.

Секретный Родченков

Действительно ли Родченков перенёс пластическую операцию и что с ним сейчас происходит в реальности, сказать непросто. Своё лицо он не показывал больше года. В декабре на российском телевидении вышло якобы интервью с экс-директором Московской антидопинговой лаборатории, но позже выяснилось, что видео является записью беседы Родченкова с подругой по Skype годичной давности. С тех пор своё лицо химик тщательно скрывал. Даже на недавних заседаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам Родченков отказался давать показания по видеосвязи — присутствующие могли лишь слышать его голос.

Точно так же он недавно пообщался с печально известным журналистом Хайо Зеппельтом, представляющим немецкий телеканала ARD. Лица информатора WADA зрители так и не увидели. Всё ограничилось только аудиозаписью, причём не факт, что голос говорящего действительно принадлежал Родченкову.

Вот и сейчас нет никаких гарантий, что мужчина в эфире CBS — тот самый беглый химик из России. Известно, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории находится в США под программой защиты свидетелей. Его место жительства остаётся тайной за семью печатями.

Зато куда чаще своего клиента в прессе выступает адвокат Родченкова Джим Уолден. В декабре прошлого года он уже говорил о том, что в России информатора WADA якобы ждут «пытки и смерть».

Адвокат отметил, что смерть Родченкова устроила бы «коррупционеров» в МОК, которые выступали против полного отстранения России от Олимпийских игр — 2018. Юрист заверил, что на родине информатора пытаются добиться его возвращения, чтобы «подвергнуть его пыткам».

«Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и вербовке Родченкова, они за закрытыми дверями лоббируют его экстрадицию в Россию. Если им это удастся, доктора ждут пытки и смерть», — предупредил Уолден.

«Он никому больше не нужен»

Между тем в России многие усомнились в подлинности «нового» Родченкова. Так, экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв заявил, что в кадр можно было посадить «кого угодно».

«Смешно всерьёз утверждать, что человеком, появившимся в кадре, является Родченков. Им мог быть вообще кто угодно. Это просто несерьёзно. Какой смысл тогда ему было делать пластическую операцию, если он появился в кадре и фактически рассекретил себя. Мне кажется, это какой-то фейк. Даже не хочется заниматься расследованиями и противопоставлениями. Наверняка всё это делается, чтобы продолжить скандал. Других причин я не вижу», — заявил Балахничёв в интервью RT.

Экс-глава ВФЛА также рассказал, как относится к слухам о возможной смерти Родченкова.

«Никто не может делать такие выводы, но Родченков после всего, что он сделал, больше действительно никому не нужен. Если уж и говорить о его возможной смерти, то она куда больше на руку американским спецслужбам, чем России. Но, как говорится, дай бог ему здоровья», — добавил Балахничёв.