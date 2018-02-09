Балахничёв о возможной смерти Родченкова: это на руку американским спецслужбам

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Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал появление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на американском телевидении якобы после пластической операции и отметил, что возможная смерть информатора WADA будет на руку спецслужбам США.

«Смешно всерьёз утверждать, что человеком, появившимся в кадре, является Родченков. Им мог быть вообще кто угодно. Это просто несерьёзно. Какой смысл тогда ему было делать пластическую операцию, если он появился в кадре и фактически рассекретил себя. Мне кажется, это какой-то фейк. Даже не хочется заниматься расследованиями и противопоставлениями. Наверняка всё это делается, чтобы продолжить скандал. Других причин я не вижу», — заявил Балахничёв в интервью RT.

Экс-глава ВФЛА также рассказал, как относится к слухам о возможной смерти Родченкова.    

«Никто не может делать такие выводы, но Родченков после всего, что он сделал, больше действительно никому не нужен. Если уже и говорить о его возможной смерти, то она куда больше на руку американским спецслужбам, чем России. Но, как говорится, дай бог ему здоровья», — добавил Балахничёв.

Ранее в СМИ появилась информация, что Родченков сделал пластическую операцию. 

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