СМИ: Родченков сделал пластическую операцию и выступил на телевидении
- Григорий Родченков
- globallookpress.com
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Родченков, по мнению американских СМИ, сделал пластическую операцию, сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы.
«Пластическая операция была сделана из соображений безопасности. Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги», — цитирует Родченкова CBS.
Программа «60 минут» выйдет в эфир в воскресенье, 11 февраля.
Ранее Джим Уолден, адвокат Родченкова, выразил мнение, что Томас Бах должен покинуть пост президента Международного олимпийского комитета.