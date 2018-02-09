СМИ: Родченков сделал пластическую операцию и выступил на телевидении

Американский телеканал CBS анонсировал выход программы «60 минут» с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Родченков, по мнению американских СМИ, сделал пластическую операцию, сбрил усы, покрасил волосы и подкорректировал губы.

«Пластическая операция была сделана из соображений безопасности. Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги», — цитирует Родченкова CBS.

Программа «60 минут» выйдет в эфир в воскресенье, 11 февраля.

Ранее Джим Уолден, адвокат Родченкова, выразил мнение, что Томас Бах должен покинуть пост президента Международного олимпийского комитета.