Адвокат Родченкова призвал Баха покинуть пост президента МОК
Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, выразил мнение, что Томас Бах должен покинуть пост президента Международного олимпийского комитета.
- Томас Бах
- Reuters
- © Kim Hong-Ji
«Уверен, что сегодняшний вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) (в отношении 47 российских спортсменов. — RT) является реакцией на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и соучастия. Надеюсь, Томас Бах слушает это. Он должен уйти в отставку ради олимпийских идеалов», — цитирует Уолдена Inside the Games.
Ранее Уолден поприветствовал решение CAS отклонить апелляции 47 спортсменов из России.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.