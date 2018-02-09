Адвокат Родченкова призвал Баха покинуть пост президента МОК

Короткая ссылка
Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, выразил мнение, что Томас Бах должен покинуть пост президента Международного олимпийского комитета.
Адвокат Родченкова призвал Баха покинуть пост президента МОК
  • Томас Бах
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

«Уверен, что сегодняшний вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) (в отношении 47 российских спортсменов. — RT) является реакцией на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и соучастия. Надеюсь, Томас Бах слушает это. Он должен уйти в отставку ради олимпийских идеалов», — цитирует Уолдена Inside the Games.

Ранее Уолден поприветствовал решение CAS отклонить апелляции 47 спортсменов из России.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.