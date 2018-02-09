Адвокат Родченкова призвал Баха покинуть пост президента МОК

Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, выразил мнение, что Томас Бах должен покинуть пост президента Международного олимпийского комитета.

«Уверен, что сегодняшний вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) (в отношении 47 российских спортсменов. — RT) является реакцией на протесты чистых спортсменов против олимпийской коррупции и соучастия. Надеюсь, Томас Бах слушает это. Он должен уйти в отставку ради олимпийских идеалов», — цитирует Уолдена Inside the Games.

Ранее Уолден поприветствовал решение CAS отклонить апелляции 47 спортсменов из России.