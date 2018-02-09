Адвокат Родченкова прокомментировал решение CAS по недопуску россиян к ОИ-2018

Короткая ссылка
Джим Уолден, адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу недопуска российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Слава богу, что CAS показал видимость своей целостности», — написал Уолден на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Ранее стало известно, что отклонил апелляцию 47 российских спортсменов в связи с недопуском к ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.