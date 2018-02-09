CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляционные жалобы 47 российских спортсменов, в том числе тренеров, в связи с недопуском к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Спортсмены, среди которых шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, не смогут принять участие в предстоящей зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. 

В CAS также заявили, что не увидели проявления дискриминации со стороны комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к россиянам, которым отказали в приглашении на Олимпиаду.

«Суд установил, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии МОК оценивали их, был дискриминационным или несправедливым. Суд также установил, что нет доказательств того, что комиссии МОК действовали ненадлежащим образом», — цитирует РИА Новости релиз суда. 

Ранее сообщалось, что CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов.

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