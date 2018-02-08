CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (СAS) отказалась рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
Речь идёт о Павле Кулижникове, Александре Логинове, Денисе Юскове, Дмитрии Васильеве, Татьяне Бородулиной и Ирине Старых.
Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.
Ранее сообщалось, что в Олимпийском комитете России надеются на положительное решение CAS по апелляциям российских спортсменов.
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