Высшая инстанция: CAS рассматривает апелляции российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпиаде

Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда завершает слушания по апелляциям российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Вердикт будут выносить арбитры из Канады, Швейцарии и Австралии. В случае положительного решения россияне смогут принять участие в Играх, которые стартуют в пятницу, 9 февраля, без приглашения Международного олимпийского комитета. RT ведёт текстовую трансляцию из Пхёнчхана.