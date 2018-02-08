Высшая инстанция: CAS рассматривает апелляции российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпиаде

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Лев Савари
Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда завершает слушания по апелляциям российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Вердикт будут выносить арбитры из Канады, Швейцарии и Австралии. В случае положительного решения россияне смогут принять участие в Играх, которые стартуют в пятницу, 9 февраля, без приглашения Международного олимпийского комитета. RT ведёт текстовую трансляцию из Пхёнчхана.
Высшая инстанция: CAS рассматривает апелляции российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпиаде
  • Reuters
Автообновление

  • 08 февраля 2018

    CAS вновь не принял решение по апелляциям российских спортсменов. Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) как и в среду завершила заседание после двух с половиной часов обсуждения.

  • «В Международном олимпийском комитете отметили, что ОКР достаточно эффективно отработал технические детали для восстановление спортсменов. Штраф, выписанный нам МОК в 15 млн. должен быть оплачен до конц игр. ОКР ответственна за поведение болельщиков. Призываем всех соблюдать дух решения, которое было принято исполкомом организации и его главой Томасом Бахом 5 декабря», — продолжил Поздняков.

  • «На сегодняшний момент принять участие в Играх должны 168 спортсменов. В Пхёнчхан прибыли ещё не все, но те, кто здесь, здоровы. Мы благодарны оргкомитету за предоставленные условия. В церемонии открытия примут участие около 80 человек. Что касается решения CAS, то пока оно не будет принято, я не могу ничего комментировать. Были опасения относительно провокаций, но был зафиксирован всего один случай со стороны канадцев, инцидент уже исчерпан», — говорит Поздняков.

  • В офисе Олимпийских атлетов из России начинается брифинг первого вице-президента ОКР и руководителя делегации Станислава Позднякова.

    • Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что Олимпийский комитет России в ближайшее время выплатит Международному олимпийскому комитету половину штрафа.

      «50% штрафа, думаю, в ближайшее время оплатим, вторая половина — после 24 февраля», — цитирует Мутко «Интерфакс».

      Вице-премьер добавил, что в настоящее время ведётся согласование графика платежей между МОК и ОКР.

      Мутко пообещал также юридическую, финансовую и организационную поддержку российским спортсменам.

      «Те, кто не поехал по каким-то причинам, получат возможность реализовать свой потенциал внутри страны на соревнованиях после Олимпиады», — сказал Мутко.

    • Отец и тренер латвийского скелетониста Мартинса Дукурса Дайнис выразил опасения в связи с тем, что кто-нибудь по ходу Олимпийских игр может подсыпать его сыну в еду или напитки запрещённые препараты.

      «Случиться может что угодно, от этого никто не застрахован. В одно время атмосфера между нами и россиянами была очень напряжённой. Я читал, как они отзывались о нас в своих СМИ и социальных сетях. Можно было подумать, что это мы инициировали доклад Макларена и проверки комиссии Освальда», — приводит слова Дукурса Delfi.lv.

    • Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что сборная Норвегии привезла на Олимпийские игры 2018 года 6 тыс. доз противоастматических препаратов.

    • Саночница Эрин Хэмлин заявила, что понесёт флаг США на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

      «Четыре Олимпиады и бронзовая медаль — я и не мечтала о подобных достижениях. А теперь меня ещё и выбрали в качестве знаменосца — это совершенно новый уровень!» — приводит слова Хэмлин AFP.

    • Глава WADA Крейг Риди меж тем рассказал, что будет делать, если CAS удовлетворит иск россиян.

      «Уйду ли я в отставку? Насколько знаю, она не предусмотрена. Если CAS примет решение в пользу российских спортсменов, решение должно быть разобрано теми, кто отвечает за допуск или недопуск атлетов. Это не ответственность WADA — определять, кто участвует в Олимпийских играх. Несоответствие РУСАДА подтверждено. И насколько я знаю, ещё давно говорили, что российские спортсмены, которые пройдут через жёсткий процесс антидопинга, будут участвовать. Но результаты этого процесса меня не удовлетворяют», — заявил Риди на пресс-конференции.

    • Спортивный арбитражный суд частично удовлетворит апелляции российских спортсменов и тренеров. Об этом сообщает портал Inside the Games. Некоторых атлетов допустят к Олимпиаде-2018, другим в приглашении будет отказано. Становится интереснее.

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