Лекарство для чемпионов: Норвегию обвинили в организации допинг-системы в спорте

Шведский телеканал SVT выпустил документальный фильм, в котором обвинил Норвегию в создании организованной допинг-системы на уровне спортивных федерацией. В расследовании канала отмечается, что более 70% олимпийских медалей страны в лыжных гонках завоёвано спортсменами, якобы страдающими астмой. При этом широко известно, что приём средств против астмы положительно влияет на рост мышечной силы. Однако мировые антидопинговые организации никак не реагируют на применение подобных лекарств норвежцами на международных соревнованиях. Так, в Пхёнчхан норвежская сборная привезла более 6 тыс. доз противоастматических препаратов. О разгорающемся допинговом скандале в Скандинавии — в материале RT.

Допинговая система

В преддверии зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане шведский телеканал SVT выпустил документальный фильм, в котором рассказывается о применении запрещённых препаратов в спорте. В очередной раз обвинения коснулись России, которой упорно продолжают приписывать существование государственной системы поддержки допинга. Однако на этот раз большая часть подозрений пала на страну, которая является одним из флагманов зимних видов спорта, — Норвегию.

Так, по словам одного из создателей фильма Хассе Свенса, в Норвегии применение запрещённых препаратов очень широко распространено и контролируется спортивными организациями.

«У Норвегии существует организованная допинг-система на уровне спортивных федераций, у России — государственная допинг-система. В Швеции допинг принимали только отдельные спортсмены, наблюдаются некоторые аномальные показатели, но говорить о системе тут нельзя. Как я считаю, почти ни одной медали в 1990-е годы не было взято без допинга», — заявил Свенс в интервью Expressen.

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Фильм шведа не был серьёзно воспринят в спортивном сообществе, с критикой в его адрес выступил даже его соотечественник — лыжник Андерс Сёдергрен.

«Мне не хочется об этом говорить. Перед каждым крупным турниром появляются подобные слухи. Все спортсмены разные. Я знаю людей, у которых всегда был высокий уровень содержания гемоглобина в крови. И он держался на протяжении нескольких лет. Таким образом, эти обвинения ничего не значат», — сказал золотой призёр Олимпиады в Ванкувере.

Сам Свенс не придал значения словам известного лыжника, сославшись на невнимательность спортсмена.

«Значит, он плохо его (документальный фильм. — RT) смотрел. Все думают, что у нас есть информация о допинг-пробах только с чемпионата мира в Лахти, но это не так. У нас её намного больше — с самых разных соревнований», — заявил журналист.

Создатель фильма провёл параллели между Норвегией и КНДР в вопросе сокрытия данных.

«В Норвегии делают всё, чтобы замолчать информацию об этой ситуации. Норвежская федерация ведёт пропаганду, сопоставимую с той, что есть в Северной Корее. Всему своё время, последнее слово в этой истории не сказано. Норвегия когда-нибудь тоже выйдет из спячки», — пригрозил Свенс.

Лекарство от астмы

На протяжении многих лет известно, что значительная часть норвежских спортсменов применяет средства от астмы. Однако это нисколько не мешает им выступать наравне со здоровыми атлетами из других стран.

По данным SVT, 70% олимпийских медалей, завоёванных Норвегией в лыжных гонках за последние 26 лет, значатся в активе атлетов, страдающих астмой. При этом несколько меньше показатели у шведов, которым якобы страдающие данной болезнью спортсмены принесли около 50% наград.

Давно установлено, что приём противоастматических препаратов положительно влияет на рост мышц спортсменов. А допустимые дозы лекарства являются изрядно завышенными, при том что максимальный объём препаратов вряд ли потребуется хотя бы одному атлету. В частности, в фильме SVT указан случай, произошедший в 2016 году с лыжником Мартином Йонсрудом Сундбю. Трёхкратный призёр Олимпиады за считаные минуты вдохнул в 10 раз больше допустимой дневной нормы препарата.

Мировые антидопинговые организации никак не реагируют на применение подобных лекарств. Так, на Олимпийские игры в Пхёнчхане норвежцы взяли более 6 тыс. противоастматических препаратов, что намного больше, чем позволили себе привезти шведы, финны и немцы. По количеству ингаляторов Норвегия опережает вышеназванные страны в десятки раз.

Глава медицинской службы национальной команды Норвегии Мона Кьелдсберг, комментируя данную информацию, выразила уверенность, что делегация не ошиблась с объёмами лекарства.

«Понимаю, что количество привезённых нами доз может показаться кому-то огромным. Но, если разбить этот объём на доли, вы поймёте, что он не такой уж и большой. Мы взяли 43 ингалятора, которые будут использоваться индивидуально. Если ингалятор понадобится какому-то спортсмену, он его возьмёт и в дальнейшем будет продолжать использовать. Мы убеждены, что не ошиблись с количеством лекарств. Исходили из статистики прошлых Олимпиад. Необходимо быть готовыми к тому, что по ходу всей Олимпиады множеству атлетов будут нужны препараты. При этом ожидается, что большая часть доз будет возвращена в Норвегию без использования в Корее», — сказала врач.

«Является мощным допингом»

Тот факт, что лекарства от астмы оказывают сильнейшее влияние на физические данные спортсменов, подтверждает и четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Противоастматические препараты расширяют клетки дыхательных путей, лёгких. Способствуют обогащению крови кислородом. На это необходимо было обратить внимание давно. Нужно было всячески говорить об этом, заявлять, что мы считаем данные действия недопустимыми», — заявил RT бывший глава Союза биатлонистов России.

По его мнению, данные обвинения могут сойти с рук норвежским спортсменам и федерациям. Он отметил, что скандинавы, как и многие другие атлеты, могут иметь сертификат о терапевтическом исключении (TUE).

«Для этого необходимо обратиться к такому факту. Когда Мария Шарапова была отстранена за применение допинга, её известная соперница — американка Серена Уильямс — принимала его аналог. Однако её доктор сообщил в вышестоящие инстанции, что ей необходим данный препарат, поэтому она избежала дисквалификации. В том случае если норвежцы располагают подобным разрешением, то они не будут отстранены. Вероятно, если они позволяют себе так открыто принимать средства от астмы, у них на руках есть соответствующий документ, который позволяет им делать это», — считает Тихонов.

Согласен с ним и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Если норвежцы имеют право использовать противоастматические средства на основании сертификатов о терапевтическом исключении, обсуждать здесь нечего. Как и тот факт, что эти препараты дают серьёзные преимущества для здоровых спортсменов, являются мощным допингом. Это было многократно доказано», — подтвердил Васильев.

Ситуация с обвинениями в массовом применении запрещённых препаратов в адрес Норвегии сильно напоминает ту, после которой российский спорт подвергся различным санкциям со стороны федераций, а атлеты были отстранены от Олимпиады 2018 года. Как считает Васильев, не застрахована от подобного и скандинавская страна.

«Может произойти всё что угодно. Мы живём в такое время, когда события могут развиваться по совершенно неожиданному сценарию. То, что происходит с Россией, не нравится всему спортивному сообществу. Ожидают ли Норвегию такие же санкции, что и нашу страну, — маловероятно, но возможно всё. Думаю, во всех подобных вопросах необходимо полагаться исключительно на здравый смысл, а не эмоции», — выразил мнение прославленный биатлонист.

Кроме того, Васильев не согласен с тем, что спортсмены, страдающие каким-либо заболеванием, получают право принимать запрещённые препараты и выступать наравне со здоровыми атлетами.

«Моя позиция здесь абсолютно чёткая. Я считаю, что в профессиональном спорте не должно быть места больным атлетам. Если он чем-то болен, и ему необходимо принимать какие-либо препараты, тогда он не должен выступать наравне с остальными. В обратном случае будут порождаться разного рода домыслы и спекуляции. В Олимпийской хартии прописано, что условия должны быть равными для всех, в современном спорте это явно не так. Все об этом знают, но под предлогом толерантности и терпимости одни спортсмены могут употреблять всё что им вздумается, а другим абсолютно всё запрещается», — добавил Васильев.