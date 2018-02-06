Шведский телеканал представил фильм о существовании допинговой системы в Норвегии
Об этом сообщает expressen.se.
Такие выводы были сделаны журналистом телеканала Хассе Свенс на основе расследования британской газеты The Sunday Times и немецкого телеканала ARD о результатах анализов крови лыжников.
Он отметил, что при этом нельзя говорить об организованной системе применения допинга в Швеции, так как только у нескольких спортсменов из этой страны были обнаружены аномальные показатели крови.
Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта отрицает наличие подозрительных допинг-проб у лыжников.