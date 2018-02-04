FIS отрицает наличие подозрительных допинг-проб у лыжников

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала заявления британского издания The Sunday Times о наличии подозрительных допинг-проб у лыжников.
FIS отрицает наличие подозрительных допинг-проб у лыжников
  • Reuters
  • © Christinne Muschi

«FIS категорически отрицает, что большое количество лыжников участвуют в Олимпиаде, несмотря на аномальные результаты анализов крови», — приводит слова генерального секретаря организации Сары Льюис Inside the Games.

Льюис отметила, что FIS тесно сотрудничает со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в различных мероприятиях в поддержку чистого спорта.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе заявила, что не верит информации прессы относительно допинг-скандала.  

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