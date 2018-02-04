Вяльбе о новом допинговом скандале в лыжах: прессе не верю

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не хочет обсуждать совместный материал британской газеты The Sunday Times и немецкого телеканала ARD о массовом употреблении лыжниками «кровяного допинга» в первом десятилетии XXI века.

«Не очень хочется комментировать этот материал. Пока не увижу документов, подтверждающих сделанное заявление, данная информация останется для меня неофициальной. Прессе я не верю. А уж когда появятся доказательства, будет и реакция с нашей стороны», — пообещала Вяльбе RT.

Ранее результаты анализов крови многих спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по лыжным гонкам, вызвали подозрения у антидопинговых экспертов.