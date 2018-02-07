Американские СМИ: Хакеры Fancy Bears включены в список главных проблем Олимпиады-2018

Короткая ссылка
Группировка хакеров Fancy Bears включена в перечень главных проблем Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Американские СМИ: Хакеры Fancy Bears включены в список главных проблем Олимпиады-2018
  • © Павел Лисицын/РИА Новости

Портал Yahoo Sports выделил пять потенциальных проблем, которые могут помешать проведению Игр в Пхёнчхане.

Среди них — коррупционные скандалы в Международном олимпийском комитете (МОК), эпидемия норовируса, рекордные морозы, ситуация с Северной Кореей и группировка хакеров Fancy Bears.

«По всей видимости, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовали два набора взломанных документов», — написали авторы Yahoo Sports на своём сайте.

Портал считает, что российские хакеры — это бомба замедленного действия.

Ранее в МОК заявили, что кибербезопасность на Олимпийских играх является приоритетом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru