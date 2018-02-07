Американские СМИ: Хакеры Fancy Bears включены в список главных проблем Олимпиады-2018
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Портал Yahoo Sports выделил пять потенциальных проблем, которые могут помешать проведению Игр в Пхёнчхане.
Среди них — коррупционные скандалы в Международном олимпийском комитете (МОК), эпидемия норовируса, рекордные морозы, ситуация с Северной Кореей и группировка хакеров Fancy Bears.
«По всей видимости, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовали два набора взломанных документов», — написали авторы Yahoo Sports на своём сайте.
Портал считает, что российские хакеры — это бомба замедленного действия.
Ранее в МОК заявили, что кибербезопасность на Олимпийских играх является приоритетом.