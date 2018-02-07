Американские СМИ: Хакеры Fancy Bears включены в список главных проблем Олимпиады-2018

Группировка хакеров Fancy Bears включена в перечень главных проблем Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Портал Yahoo Sports выделил пять потенциальных проблем, которые могут помешать проведению Игр в Пхёнчхане.

Среди них — коррупционные скандалы в Международном олимпийском комитете (МОК), эпидемия норовируса, рекордные морозы, ситуация с Северной Кореей и группировка хакеров Fancy Bears.

«По всей видимости, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовали два набора взломанных документов», — написали авторы Yahoo Sports на своём сайте.

Портал считает, что российские хакеры — это бомба замедленного действия.

Ранее в МОК заявили, что кибербезопасность на Олимпийских играх является приоритетом.