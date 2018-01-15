В МОК заявили, что кибербезопасность на Олимпийских играх является приоритетом

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал о важности кибербезопасности на Олимпийских играх.

«Кибербезопасность является одним из главных приоритетов на Олимпийских играх с давних времён», — приводит «Р-Спорт» сообщение организации.

Однако в пресс-службе МОК заявили, что не намерены обсуждать детали этого вопроса публично.

Ранее сообщалось, что ThreatConnect подозревает «русских хакеров» в подготовке к Олимпиаде-2018.