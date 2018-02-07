«Объяснения вины вполне убедительны»: глава МОК не назвал конкретных причин недопуска ряда российских атлетов к ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) руководствовался убедительными аргументами, когда принимал решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года. Об этом заявил президент организации Томас Бах. Кроме того, он напомнил о строгих правилах, которые должны соблюдать российские атлеты, выступающие под нейтральным флагом. Также он ответил на вопросы о норовирусной инфекции в Южной Корее, об исключении бокса из программы летних Игр 2020 года и о проблемах гендерного равенства в спорте.

Россия

За два дня до церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане, Томас Бах провёл пресс-конференцию. Одной из её центральных тем стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских спортсменов. В настоящее время 47 атлетов продолжают бороться за право выступить на турнире в Южной Корее.

Президент МОК старался уходить от чётких ответов и выразил надежду, что судебный процесс завершится в кратчайшие сроки.

«Слушания в CAS идут прямо сейчас. Надеюсь, суд вынесет своё решение как можно скорее», — сказал Бах.

Однако по ходу пресс-конференции он стал более многословным и позволил себе ещё несколько замечаний по судебной тяжбе в CAS.

Также по теме Гимн в исполнении болельщиков и проверки от МОК: как российских спортсменов встречают в Пхёнчхане В аэропорту Сеула десятки болельщиков приветствовали сборную России по хоккею исполнением национального гимна. Нападающий сборной...

«Вы всё равно не сможете вынудить меня строить предположения по данному делу. Я не буду озвучивать догадки и домыслы. Считаю, что у нас сильные аргументы, одним из которых является Олимпийская хартия. Давайте дождёмся решения суда», — призвал Бах.

При этом президент МОК выразил мнение, что его критические заявления по поводу оправдательного вердикта CAS в отношении 28 российских спортсменов не смогут оказать какого-либо влияния на суд.

«Мои заявления не могут повлиять на решения CAS. Нынешний процесс сильно отличается от того, который состоялся несколькими днями ранее. Тогда главным вопросом были санкции МОК по отношению к спортсменам, их пожизненное отстранение от Игр и аннулирование результатов. Однако сейчас речь идёт о приглашении на Олимпиаду. Это абсолютно разные вещи», — сказал Бах.

Чиновник в очередной раз подчеркнул, что уверен в своём решении о недопуске россиян к турниру. Также он заверил, что комитет опирался не только на данные, представленные независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Знаете, исполком очень доволен поддержкой сессии МОК. Всего двое воздержавшихся (в вопросе отстранения России от Олимпиады. — RT), как я уже сказал. Объяснения, которые были предоставлены господином Освальдом, вполне убедительны. Существуют доказательства. Да, российским спортсменам надо дать возможность высказаться. Но дисциплинарная комиссия действовала не только по докладу Макларена. У неё были ещё данные», — заявил Бах.

Также он напомнил, что по правилам МОК российский спортсмен понесёт наказание, если будет использовать флаг страны, полученный из рук болельщиков.

«Правила опубликованы и переведены на русский. Олимпийские спортсмены из России подписали декларацию, в которой они согласились с правилами. Всё это внимательно будет отслеживаться специальной группой», — сообщил президент МОК.

Бюджет и билеты

Бах также ответил на ряд других вопросов, связанных с Олимпийскими играми. Так, глава МОК рассказал о бюджете турнира и поделился информацией о количестве проданных билетов.

«Бюджет Олимпиады-2018 составит $2,4 млрд. Что касается продажи билетов, цифры постепенно растут. На данный момент на турнир реализовано 78% билетов. Мы уверены, что этот процесс пойдёт ещё быстрее, когда начнутся соревнования», — сказал Бах.

Инфраструктура южнокорейского Пхёнчхана удостоилась высокой похвалы спортивного чиновника.

«Всё готово к Олимпиаде, все объекты потрясающие. Когда вы познакомитесь с ними поближе, то поймёте, что они соответствуют требованиям звёзд. Это же касается и Олимпийских деревень. Медальная площадь — это то место, где можно будет почувствовать, как бьются сердца болельщиков», — считает Бах.

Инфекция

Накануне стало известно о распространении в городе — организаторе Олимпиады норовируса. В частности, 1,2 тыс. охранников турнира пострадали от болезни и были заменены солдатами. Бах заверил, что работа по данному вопросу ведётся, однако более подробная информация будет изложена позднее.

«Мы поддерживаем контакт, связь с соответствующими инстанциями. Сегодня вечером состоится пресс-конференция, на которой местный оргкомитет расскажет, как проводится борьба с норовирусной инфекцией и каких результатов удалось достичь», — сказал Бах.

Объединённая сборная Кореи

Также чиновник прокомментировал вопрос совместного участия в Играх спортсменов из Южной Кореи и КНДР. Он заявил, что для него это имеет особое значение, так как он также является гражданином страны, которая ранее была разделена.

«Я представитель страны, которая в прошлом тоже была разделена, и объединённая команда Кореи для меня имеет особое значение. Поэтому я приду на её матч 10 февраля вечером», — заверил Бах.

По его словам, дискуссии об участии хоккеисток из КНДР в соревнованиях проходили очень сложно.

«Там было много организационных вопросов, и зачастую это были непростые переговоры. В итоге, когда спортсмены встретились, они взялись за руки. И, думаю, в пятницу вы увидите то же самое», — выразил мнение Бах.

globallookpress.com

© Hendrik Schmidt/dpa

Бокс

В очередной раз была затронута ситуация вокруг Международной ассоциации бокса (AIBA). Несколько дней назад функционер сообщил, что этот вид спорта находится под угрозой исключения из программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Решение исполкома совершенно чёткое и понятное. Мы хотим, чтобы был проведён ряд улучшений, хотим видеть объяснения по финансированию, антидопингу и прочим вопросам. И это не одна проблема, это целый ряд проблем. Когда мы подойдём к юношеским Олимпийским играм, МОК хочет быть уверен в том, что существует серьёзная антидопинговая программа, система судейства тоже должна быть на должном уровне», — прокомментировал Бах.

Гендерное равенство

Кроме этого, президент МОК остановился на вопросе гендерного равенства в спорте. По его словам, этот проект был начат в 2014 году. На молодёжной Олимпиаде-2020 планируется достичь равного процента спортсменов мужского и женского пола.

«Ещё одним важным моментом является проект по гендерному равенству. Процесс был начат ещё четыре года назад, мы добились прогресса, но ещё не достигли должного результата, особенно это касается распределения должностей. Впрочем, в комиссиях и в исполкоме мы добились серьёзного результата. Женщин стало больше на 70%. Мы удовлетворены этим. В 2020 году на молодёжных Играх будет обеспечено полное гендерное равенство. Здесь, в Пхёнчхане, количество женщин составляет 42% от общего числа спортсменов. В будущем предстоит проделать большую работу», — подчеркнул Бах.