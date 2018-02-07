Глава МОК Томас Бах ответил на вопросы журналистов

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RT
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в южнокорейском Пхёнчхане, где в пятницу, 9 февраля, стартует зимняя Олимпиада. Россия дожидается решения CAS, который в четверг продолжит рассмотрение апелляций отечественных атлетов, не получивших приглашения на Игры. Сборная РФ будет выступать на ОИ под нейтральным флагом, поскольку МОК не восстановил членство Олимпийского комитета России. Ранее стало известно, что такое решение может быть принято ещё до окончания первенства. RT вёл прямую трансляцию.
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