Гимн в исполнении болельщиков и проверки от МОК: как российских спортсменов встречают в Пхёнчхане

В аэропорту Сеула десятки болельщиков приветствовали сборную России по хоккею исполнением национального гимна. Нападающий сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук признался, что был растроган такой радушной встречей. Однако на этом тёплый приём атлетов из Москвы закончился. Так, Международный олимпийский комитет проверил форму российских спортсменов на предмет отсутствия национальной символики, а бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон назвал ошибкой участие атлетов из России в Олимпиаде. О первых днях россиян в предолимпийской Южной Корее — в материале RT.

Тёплый приём

Сборная России по хоккею прилетела в Южную Корею, где спустя несколько дней начнёт своё выступление на Олимпиаде. В аэропорту Сеула, где приземлился самолёт с российскими атлетами, их ждали десятки болельщиков. Фанаты оказали спортсменам тёплый приём: их встречали с национальными флагами и гимном страны.

Нападающий сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук признался, что был очень доволен тем, как команду встречали в Южной Корее.

«Очень приятно, когда вот так встречают. Здесь будет важна поддержка болельщиков, она всегда важна, и тут особенно. У нас всё в порядке. Чуть-чуть подустали из-за перелёта, но втянемся быстро. Пока расписания нет, все мысли о тренировках, восстановлении и акклиматизации», — приводит слова Ковальчука РИА Новости.

Форма и флаг

В то время как российские спортсмены постепенно прибывают в страну — хозяйку зимних Игр, Международный олимпийский комитет (МОК) занимается изучением их формы.

Как сообщил главный тренер национальной команды по фристайлу Александр Долгов, представители организации проверяют соответствие экипировки указанным правилам.

«По Олимпийской деревне ходят специальные люди от МОК и фотографируют экипировку российских спортсменов, смотрят на то, есть ли национальная символика», — сказал Долгов.

Коснулись санкции МОК и представителей российских СМИ. Так, руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов рассказал, что нахождение в пресс-центре турнира с российским флагом крайне не рекомендуется.

«В главном пресс-центре организовано рабочее помещение для удобства СМИ. Но находиться там с российским флагом не рекомендуется, потому что это официальное пространство, а мы официальная делегация. Поэтому однозначно нет», — сообщил Выборнов «Чемпионату».

Опрос

Пока спортсмены готовятся представлять свою страну на Играх, болельщики собираются поддерживать их у своих телеэкранов. Судя по результатам опроса, санкции МОК в отношении России не повлияли на желание граждан страны наблюдать за олимпийским турниром.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за ходом Олимпиады в Пхёнчхане планируют следить 77% россиян, что на 4% больше, чем во время Игр 2014 года в Сочи. При этом самым популярным видом спорта является биатлон: за ним собираются наблюдать 50% опрошенных. На втором месте идёт фигурное катание (46%), на третьем — хоккей (37%).

По мнению россиян, больше всего шансов на медали российские спортсмены имеют в фигурном катании (42%). На втором месте, несмотря на не самые удачные результаты в текущем сезоне, расположился биатлон (26%). Хоккей и лыжный спорт делят третью строчку (оба — 24%).

Прогноз

Своими ожиданиями относительно выступления российских спортсменов на Олимпиаде поделилось американское новостное агентство The Associated Press. По мнению журналистов, наши атлеты будут довольствоваться девятью медалями, причём четыре из них — высшего достоинства.

Примечательно, что, помимо фигуристки Евгении Медведевой и фристайлиста Максима Бурова, американские журналисты прогнозируют победу на турнире лыжнику Сергею Устюгову в одиночном и командном спринте. Однако в настоящее время спортсмен не допущен до Олимпиады, так как не получил приглашения от МОК.

Мнение

Не все, однако, довольны тем фактом, что спортсмены из России получили право выступить на Олимпиаде. Так, постоянный представитель США при ООН Джон Болтон назвал решение МОК допустить российских атлетов до турнира ошибкой.

«Мне кажется, что эта история, а также показанный вами чуть ранее сюжет об Олимпийском комитете США демонстрируют, что в международном спорте имеются серьёзные проблемы управленческого характера», — отметил Болтон в интервью Fox News.

По его словам, Россия, в отличие от США, использует Олимпийские игры для политических целей, как делал ранее Советский Союз. Кроме того, он признался, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских атлетов стало для него шокирующим.

«Такое постановление CAS меня лично повергло в шок. Думаю, что МОК правильно поступил, что не стал всё это молча терпеть. Но, честно говоря, комитет ошибся уже в том, что вообще позволил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Если считаешь, что в России эту допинговую политику проводило само государство, нужно дать чёткий сигнал и не допускать до соревнований ни одного спортсмена», — добавил Болтон.

Поддержка

В отличие от бывшего постпреда США при ООН, со словами поддержки в адрес российских спортсменов выступили некоторые члены МОК. Представитель от Италии Франко Карраро выразил уверенность в справедливости решения CAS и отметил, что чистые атлеты обязаны получить право выступить на Олимпиаде.

«CAS стал организацией, которой доверяют, в которую обращаются с верой в справедливость. Некоторые решения CAS нравятся, некоторые не нравятся. Это жизнь. Мы должны бороться с допингом, но мы должны позволить чистым спортсменам выступать», — считает Карраро.

Член МОК от Аргентины Херардо Вертейн также поддержал решение CAS по атлетам из России и раскритиковал поведение бывшего главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда.

«Когда Паунд с чем-то не согласен, он идёт с выступлениями в прессе, которые создают определённый фон недоверия к нашей организации. Но МОК — это не господин Паунд. Не надо завершать карьеры невиновных спортсменов. Если кто-то что-то сделал неправильно, то надо наказывать тех, кто виноват», — сказал аргентинец.

Обвинение

Очередные обвинения в допинге в отношении российских спортсменов выдвинул главный шведский телеканал SVT, снявший документальный фильм о применении запрещённых препаратов в лыжном спорте. Однако на этот раз, помимо России, под подозрения попали атлеты из Норвегии.

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«У Норвегии существует организованная допинг-система на уровне спортивных федераций, у России — государственная допинг-система. В Швеции допинг принимали только отдельные спортсмены, наблюдаются некоторые аномальные показатели, но говорить о системе тут нельзя. Как я считаю, почти ни одной медали в 1990-е годы не было взято без допинга», — приводит Expressen слова одного из создателей фильма Хассе Свенса.

При этом главные подозрения падают именно на Норвегию, которая многие годы является одним из флагманов лыжного спорта.

«В Норвегии делают всё, чтобы замолчать информацию об этой ситуации. Норвежская федерация ведёт пропаганду, сопоставимую с той, что есть в Северной Корее. Всему своё время, последнее слово в этой истории не сказано. Норвегия когда-нибудь тоже выйдет из спячки», — добавил Свенс.

Реакция

До Олимпиады в Пхёнчхане не был допущен целый ряд российских спортсменов, при этом до настоящего момента МОК не выпустил мотивировочную часть своего решения. Некоторые атлеты приняли решение отстаивать свои права в CAS в надежде если не на возможность выступить на Играх, то хотя бы на разъяснения со стороны комитета.

«Не знаю, каким будет окончательное решение. Последние новости немного ввели в заблуждение. Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке (от решения МОК отстранить его от Олимпиады. — RT). Надеюсь на положительное решение со стороны CAS. По крайней мере хочу, чтобы комитет назвал причины, по которым я был отстранён от турнира», — сказал Букин.

Бронзовый призёр Игр в Сочи по конькобежному спорту Ольга Фаткулина призналась, что не понимает причины, по которой МОК не допускает сильных спортсменов из России до турнира.

«Первая мысль, которая возникает в голове, — что нас, Россию, боятся, потому что не допускают сильных спортсменов. Возможно, на нас обижены за победу на Играх в Сочи. Других логичных объяснений у меня нет, потому что МОК никак не аргументирует отстранение атлетов», — рассказала Фаткулина.

По мнению главного тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко, формулировка «чистый спортсмен», которой оперирует МОК, отдаёт средневековьем.

Все спортсмены, которых не допускает до Олимпийских игр в Пхёнчхане МОК, — одни из сильнейших в России, а некоторые и в мире. К примеру, саночница Татьяна Иванова выиграла на последнем чемпионате Европы три золотые медали. Или возьмите скелетониста Третьякова — он становился чемпионом мира и Олимпийских игр. Формулировка «чистый спортсмен», которую широко применяют в последнее время, попахивает средневековьем и охотой на ведьм», — считает Демченко.