В ОКР надеются на положительное решение CAS по апелляциям российских спортсменов

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что выездная комиссия Спортивного арбитражного суда завершила слушания по апелляциям российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане и озвучит решение в течение ближайших 24 часов.

«У нас есть надежды, и они обоснованы юридическими заключениями. Но что будет решено — это неизвестно никому. Определить мысли Томаса Баха и всех членов комиссии трудно, однако во всём этом деле должна быть спортивная честь. У нас много спортсменов, которые вообще не выступали на чемпионатах мира, и тем более на Олимпийских играх… Мы бы хотели, чтобы Олимпиада была, как и завещал Пьер де Кубертен, самым открытым мероприятием для всего мира», — сказал он.

Тягачёв также добавил, что к российским спортсменам в Пхёнчхане относятся доброжелательно.

«У меня есть контакты с теми руководителями, тренерами и спортсменами, которые уже уехали на Олимпиаду. Обстановка вокруг нашей команды великолепная... Нагнетание ситуации, которое было до начала Олимпиады, заканчивается. Спорт побеждает всё», — заключил почётный президент Олимпийского комитета России.

Ранее адвокат Филипп Берч, который представляет интересы российских спортсменов на заседании выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), заявил, что решение по апелляциям 45 спортсменов и двух тренеров будет озвучено в течение ближайших 24 часов.

Подробности рассмотрения апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.