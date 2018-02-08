Адвокат: решение CAS по апелляциям 47 россиян будет вынесено в течение 24 часов

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Адвокат Филипп Берч, который представляет интересы российских спортсменов на заседании вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), заявил, что решение по апелляциям 45 спортсменов и двух тренеров будет озвучено в течение ближайших 24 часов.

Он отметил, что 8 февраля были заслушаны дела групп из 32 и 15 спортсменов. Российская стороны представила свои аргументы, которые доказывают чистоту атлетов.

«Надеюсь, решение будет положительным», — добавил Берч.

Ранее Поздняков заявил, что за время Олимпиады был зафиксирован один случай дискриминации по отношению к россиянам.

Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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