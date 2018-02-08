Поздняков: за время Олимпиады был зафиксирован один случай дискриминации по отношению к россиянам

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Глава российской делегации на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Станислав Поздняков прокомментировал случаи притеснения спортсменов во время Игр.

«У нас были опасения, что будет много провокаций. Однако случай дискриминации был только один. Не хочу вдаваться в подробности. Инцидент произошел со стороны канадцев, один из членов делегации с негативом отнёсся к нашему тренеру. Глава канадской миссии уже принёс свои извинения, всё исчерпано», — заявил Поздняков.

Ранее он рассказал, как затронула российских спортсменов вспышка вируса во время Олимпиады в Пхёнчхане.

Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.

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