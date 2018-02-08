Вице-президент ОКР прокомментировал вспышку вируса на Олимпиаде в Пхёнчане

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, отразилась ли на российских спортсменах вспышка вируса на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«В российской команде все здоровы. Международный олимпийский комитет не вводил карантин для спортсменов. Были только разосланы рекомендации усилить требования к личной гигиене», — сказал Поздняков.

Ранее вице-президент ОКР рассказал о медальном плане для российской делегации на Олимпийских играх в Пхёнчхане.