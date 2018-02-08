Глава олимпийской делегации России: у нас нет медального плана на Игры в Пхёнчхане

Руководитель российской делегации на Олимпийских играх в Пхёнчхане Станислав Поздняков рассказал о медальном плане на эти соревнования.

«Раньше мы использовали медальный план на каждых Олимпийских играх. Но из-за последних событий — отстранения Олимпийского комитета России, недопуска отдельных спортсменов — его больше нет. На медали претендует большая группа спортсменов, для нас успехом будет пройти эту Олимпиаду ровно, без срывов», — заявил Поздняков.

Ранее тренер сборной России по кёрлингу заявил, что причиной поражения его подопечных в первом матче на ОИ-2018 стали собственные ошибки.

Подробности о рассмотрении апелляций российских спортсменов, не получивших приглашения на Игры, — в текстовой трансляции RT.