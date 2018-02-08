Тренер сборной России по кёрлингу: наши ошибки были такими, что шансов на победу не осталось

Тренер сборной России по кёрлингу Василий Гудин прокомментировал поражение команды по дабл-миксту в первом матче на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Всё зависело от первого броска. Соперник позволял исправиться, но наши ошибки были такими, что шансов не осталось. К матчу с Норвегией, надеюсь, восстановимся. У спортсменов нет настроя говорить с журналистами, они немного попереживают и придут в себя. Нужно сделать выводы из поражения и пройти допинг-контроль», — сказал Гудин после поражение от США.

Он добавил, что российские кёрлингисты не пойдут на церемонию открытия Игр, а также что и иногда фотографируют неизвестные люди.

«У нас есть способы, как переключиться к следующей игре, но на Олимпиаде их пока не проверяли. На церемонию открытия не пойдём, так как иначе пропустим тренировки, а их ограниченное количество, по 15 минут всего. Допинг-контроль в олимпийской деревне не проходили. Нас там иногда кто-то фотографирует, и это люди без нашивок прессы. Для кёрлинга дебют дабл-микста — большой шаг вперёд», — заявил Гудин.

Ранее россияне проиграли США в первом матче на Олимпиаде в турнире по дабл-миксту.