В Пхёнчхане стартовали соревнования ОИ-2018
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий потерпели поражение от сборной США в первом матче турнира по дабл-миксту на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Матч закончился со счётом 9:3 после семи эндов.
Следующую игру россияне проведут днём 8 февраля против команды Норвегии.
Церемония открытия Олимпиады-2019 состоится 9 февраля.
Ранее стало известно, что в официальных магазинах олимпийской атрибутики продаются шапки в цветах российского флага.
Российские спортсмены выступают на ОИ-2018 в статусе «Олимпийских атлетов из России».
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