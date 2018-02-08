В Пхёнчхане стартовали соревнования ОИ-2018

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий потерпели поражение от сборной США в первом матче турнира по дабл-миксту на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Матч закончился со счётом 9:3 после семи эндов. Следующую игру россияне проведут днём 8 февраля против команды Норвегии. Церемония открытия Олимпиады-2019 состоится 9 февраля. Ранее стало известно, что в официальных магазинах олимпийской атрибутики продаются шапки в цветах российского флага. Российские спортсмены выступают на ОИ-2018 в статусе «Олимпийских атлетов из России».