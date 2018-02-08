В Пхёнчхане стартовали соревнования ОИ-2018

Короткая ссылка
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий потерпели поражение от сборной США в первом матче турнира по дабл-миксту на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Матч закончился со счётом 9:3 после семи эндов.

Следующую игру россияне проведут днём 8 февраля против команды Норвегии.

Церемония открытия Олимпиады-2019 состоится 9 февраля.

Ранее стало известно, что в официальных магазинах олимпийской атрибутики продаются шапки в цветах российского флага.

Российские спортсмены выступают на ОИ-2018 в статусе «Олимпийских атлетов из России».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru