В магазинах официальной атрибутики Олимпийских игр продаются шапки в цветах российского флага

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В официальном сувенирном магазине Олимпийского кёрлинг-центра в Канныне продаётся атрибутика в цветах российского флага.

В ассортименте магазина есть шапка с белой, синей и красной полосами, напоминающими расцветку российского флага. Такой головной убор стоит 18 тысяч вон (около 1000 рублей).

  • RT

Ранее спецкор RT рассказал о впечатлениях от Олимпийских игр за два дня до их начала.

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