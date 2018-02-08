В магазинах официальной атрибутики Олимпийских игр продаются шапки в цветах российского флага

В официальном сувенирном магазине Олимпийского кёрлинг-центра в Канныне продаётся атрибутика в цветах российского флага.

В ассортименте магазина есть шапка с белой, синей и красной полосами, напоминающими расцветку российского флага. Такой головной убор стоит 18 тысяч вон (около 1000 рублей).

RT

Ранее спецкор RT рассказал о впечатлениях от Олимпийских игр за два дня до их начала.