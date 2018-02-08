Языковой барьер, почти московские морозы и ночные тренировки саночников: спецкор RT о первых впечатлениях от Пхёнчхана

В Южной Корее идут последние приготовления к XXIII Зимним Олимпийским играм, до старта которых осталось чуть меньше двух дней. Прибывший в Пхёнчхан во вторник вечером корреспондент RT выяснил, что подавляющее большинство волонтёров не знает английского языка, а в жилых домах отсутствует центральное отопление, несмотря на сильные морозы. Журналист успел побывать на тренировке российских саночников, которую проводили в тёмное время суток, и порадоваться победе Романа Репилова.

Праздник не для всех

Как бы ни хотелось вопреки всем скандалам сохранять оптимизм и делиться положительными новостями перед Олимпиадой, всё равно ловишь себя на мысли — этот праздник для нас немного чужой. И дело не только в том, что CAS отложил вынесение решений по апелляциям российских спортсменов.

По прилёту в Сеул корреспондент RT застал сцену — торжественную встречу сборной… Пакистана. Двух смущённых спортсменов волонтёры Игр встречали с флагами, баннером, дружно скандируя название страны. Чуть раньше гораздо более внушительных почестей удостоилась российская сборная по хоккею — болельщикам запреты МОК нипочём, и игроки смогли услышать свой гимн, по которому в ближайшие дни явно будут скучать.

Скелетонистке Елене Никитиной повезло чуть меньше. Ни проводов, ни встреч бронзовому призёру Олимпиады в Сочи никто не устраивал. Ей пока нельзя участвовать в соревнованиях, но она всё равно решила прилететь в Сеул в надежде, что в последний момент её честное имя будет восстановлено. Надев одобренную МОК серую форму, Никитина покорно стояла в длинных очередях, как могла коротала время во время изнурительного перелёта (в Азии представители её вида спорта бывают крайне редко. — RT) и представляла, как после приземления будет ещё целый день в одиночку пересекать всю Южную Корею.

Хорошо, что хотя бы летевшая тем же рейсом Татьяна Тарасова, воспитавшая не одно поколение олимпийских чемпионов по фигурному катанию, узнала девушку и подошла приободрить её. Они поговорили о своём… спортивном, и хочется верить, что после беседы Никитина почувствовала, что едет не на каторгу, а на Олимпиаду, и что её там будут ждать.

Дмитрий Губерниев, Елена Никитина и Татьяна Тарасова

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Особенности корейской Олимпиады

Впрочем, грустить и скучать в Корее невозможно по определению. Эта страна разительно отличается от России и Европы. Обычный поход в супермаркет превращается в своеобразный аттракцион. Кроме того, нужно быть постоянно начеку и ждать подвоха с любой стороны. Хотя Южная Корея славится своими технологиями, порой сталкиваешься с такими неудобствами, которые невозможно представить.

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Например, в домах преимущественно отсутствует центральное отопления. По-настоящему холодная зима, случается здесь так же редко, как Олимпийские игры. Но вот незадача в феврале 2018-го эти два события совпали… Возле спортивных объектов только и ходят разговоры о том, что половина участников сляжет с температурой после церемонии открытия, ведь во время неё будет нужно три часа стоять на морозе. При этом забывается, что олимпийским волонтёрам зачастую приходится дежурить на улицах гораздо дольше, и они-то не жалуются.

О последних стоит замолвить слово отдельно. Издалека их можно принять за российских спортсменов — такая же серо-красная униформа не раз сбивала спецкора RT с толку. Порой кажется, что с ними проще общаться как раз на русском, потому что английский, несмотря на требования МОК, знает лишь каждый десятый. Однако любезные корейцы берут количеством, и если даже один волонтёр не смог объяснить, как пройти к автобусной остановке, то рядом быстро появится другой помощник, а за ним третий и четвёртый, пока возникшую проблему не удастся решить.

Знать, где останавливается транспорт — очень ценная информация для любого, кто собрался на Олимпиаду. Кататься можно без проблем — в поездах зачастую не проверяют наличие билетов, а водители автобусов не обращают внимания на то, есть ли у пассажира разрешение на посадку. Но вот найти остановку и нужный маршрут нужно уметь. Без этого навыка ездить до раскинувшихся по всей провинции Канвондо олимпийских стадионов очень трудно. И морозец, усиливающийся в горах, отнюдь не помогает выдержать поездки.

Волонтёр в одном из номеров Олимпийской деревни

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Первая проверка

Наверняка, на все эти мелочи скоро придётся перестать обращать внимание, потому что начнётся сама Олимпиада. Впрочем, необязательно ждать церемонии открытия, чтобы соревновательный дух захлестнул всех. Первые соревнования стартуют за день до мероприятия, а официальные тренировки и того раньше. Чтобы наконец-то прикоснуться к самой сути Игр, не дожидаясь их начала, корреспондент RT отправился на санную трассу посмотреть на первые спуски спортсменов.

Обычно соревнования проходят днём, но на Олимпиаде в Пхёнчане они состоятся глубокой ночью, так что и тренировки были запланированы на то время, когда огромная трасса, как и многие другие похожая на бетонного удава, скрылась в темноте. В эти часы она оказалась ещё красивее, чем днём — организаторы постарались, чтобы ночью лабиринт ледяных виражей блистал яркими красками.

В санном спорте тренировки проходят почти так же, как сами соревнования — с распределением мест, временными отсечками на табло, волнующимися у бортиков тренерами. Только зрителей пока на трибуны не пускают, и награды всё ещё хранят в сейфах МОК. А раз условия настолько приближены к боевым, то и о шансах россиян на успех можно делать первые выводы.

В мужских одиночных санях российская сборная может справедливо претендовать на медаль, а то и на две. Весь сезон в Кубке мира Роман Репилов и Семён Павличенко по очереди поднимались на пьедестал почёта, а иногда и вместе выполняли эту почётную обязанность.

Свою текущую форму они продемонстрировали и в пробных спусках. Репилов стал абсолютно лучшим в течение первого дня тестов — его результат 47,768 мог бы стать рекордом трассы, если бы проходил во время соревнований. Павличенко и ещё один россиянин Степан Фёдоров проехали на уровне первой десятки, обогнав при этом главных соперников из Германии.